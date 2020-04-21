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Шалена конкуренція серед
початківців: аналітика...

Шалена конкуренція серед початківців: аналітика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:37

Шалена конкуренція серед початківців: аналітика...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі більше спеціалістів, ніж зазвичай, відчули зменшення доходу.

Дивися повний текст Шалена конкуренція серед початківців: аналітика українського IT-ринку в липні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:37

Наиболее негативная динамика в категориях Java (25%), .NET (-25%), Data Science (-24%), Embedded (-23%), iOS/macOS (-23%)


тоесть упадок в основном производственном IT секторе, где требуется высокая квалификация.

Интересно, что среди разработчиков худшая динамика у Senior SE: 8% указали, что зарплата снизилась, когда в 2019-м таких было менее 2%. Для сравнения, у Junior SE зарплата уменьшилась в 4% респондентов.


А это уже индикатор ухода IT направления. Среди подсобных рабочих, которые им были нужны рост конкуренции - это тоже логично. Когда предприятия закрываются, высвобождается много рабочей силы и растет конкуренция. Когда IT направление окончательно будет вытеснено, джуны станут вообще не нужны.

Как говорится у всего есть начало и конец. Вот и закончилась эпоха айтишников. Айти уйдет в Индию и Китай.
Амвросий
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