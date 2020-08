Шалена конкуренція серед початківців: аналітика...

Додано: Сер 12 сер, 2020 09:37

Наиболее негативная динамика в категориях Java (25%), .NET (-25%), Data Science (-24%), Embedded (-23%), iOS/macOS (-23%)

Интересно, что среди разработчиков худшая динамика у Senior SE: 8% указали, что зарплата снизилась, когда в 2019-м таких было менее 2%. Для сравнения, у Junior SE зарплата уменьшилась в 4% респондентов.

тоесть упадок в основном производственном IT секторе, где требуется высокая квалификация.А это уже индикатор ухода IT направления. Среди подсобных рабочих, которые им были нужны рост конкуренции - это тоже логично. Когда предприятия закрываются, высвобождается много рабочей силы и растет конкуренция. Когда IT направление окончательно будет вытеснено, джуны станут вообще не нужны.Как говорится у всего есть начало и конец. Вот и закончилась эпоха айтишников. Айти уйдет в Индию и Китай.