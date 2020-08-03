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"Укрзалізниця" очікує падіння
прибутку за підсумками...

"Укрзалізниця" очікує падіння прибутку за підсумками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:07

"Укрзалізниця" очікує падіння прибутку за підсумками...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" в 2020 році планує отримати 0,07 млн грн чистого прибутку в порівнянні з 2,99 млрд грн в 2019 році при скороченні виручки на 1,1% - до 89,34 млрд грн.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" очікує падіння прибутку за підсумками року майже до нуля.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:08

Главное для уз,чтобы чиновники получили миллионные зарплаты.
sena_2008atp
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