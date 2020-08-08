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Банки знизили процентні ставки
за кредитами для населення

Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:09

Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:10

ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте снизились до 35,6% годовых


На открытие бизнеса кредит ещё можно понять, отдавать конечно прийдется намного больше, но это дает источник дохода.

А в чем смысл кредитов населению? Если у человека не хватает денег на еду, то если он возьмет кредил, денег у него не увеличится, а наоборот убавится, ведь всю сумму кредита ему всеравно прийдется выплатить, но еще прийдется работать и на проценты.
Амвросий
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