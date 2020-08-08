Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення

Додано: Сер 12 сер, 2020 10:38

_hunter написав: Основы экономики, где-то первая неделя занятий... Возьмем, для примера, дом (квартиру) -- человеку на него копить лет 20 нужно, а тут (например) ребенок родился -- и что -- 20 лет в однокомнатной каморке в "бабушатнике" жить и копить? Можно, конечно, и так -- а можно взять в кредит и лет 25 отдавать. Основы экономики, где-то первая неделя занятий... Возьмем, для примера, дом (квартиру) -- человеку на него копить лет 20 нужно, а тут (например) ребенок родился -- и что -- 20 лет в однокомнатной каморке в "бабушатнике" жить и копить? Можно, конечно, и так -- а можно взять в кредит и лет 25 отдавать.

С домом понятно, заплатить прийдется намного дороже, но это даст жильё. Брать такой кредит - это добровольная сдача в рабство, но если жить не где, то и другого выхода нет. А вообще кредит на жилье без залога не дадут и залог как правило стоит дороже квартиры. Если есть такой залог, значит его можно продать и купить квартиру, а оставшееся от продажи вложить в бизнес. К тому-же сейчас пожалуй выгодней снимать жилье, а не покупать его. Поэтому ваш тезис про кредит на дом не очень-то работает.Однако тут речь идет не про кредиты на бизнес и ипотеку, а про кредиты населению. Т.е. по сути на еду и шмотки. Которые намного дешевле и выгоднее накопить и купить без кредитов. С кредитом за них прийдется переплатить, как правило раза в два-три, а то и больше.Это по сути мало чем отличается от казино. Где можно быстро и весело прокутить все заработанное и остаться ни с чем. Также это похоже на наркоманов, жизнь которых очень бурная, но недолгая. Так в чем смысл таких кредитов?