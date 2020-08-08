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Банки знизили процентні ставки
за кредитами для населення

Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:09

Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:10

ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте снизились до 35,6% годовых


На открытие бизнеса кредит ещё можно понять, отдавать конечно прийдется намного больше, но это дает источник дохода.

А в чем смысл кредитов населению? Если у человека не хватает денег на еду, то если он возьмет кредил, денег у него не увеличится, а наоборот убавится, ведь всю сумму кредита ему всеравно прийдется выплатить, но еще прийдется работать и на проценты.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25

  Амвросий написав:
ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте снизились до 35,6% годовых


На открытие бизнеса кредит ещё можно понять, отдавать конечно прийдется намного больше, но это дает источник дохода.

А в чем смысл кредитов населению? Если у человека не хватает денег на еду, то если он возьмет кредил, денег у него не увеличится, а наоборот убавится, ведь всю сумму кредита ему всеравно прийдется выплатить, но еще прийдется работать и на проценты.

Основы экономики, где-то первая неделя занятий... Возьмем, для примера, дом (квартиру) -- человеку на него копить лет 20 нужно, а тут (например) ребенок родился -- и что -- 20 лет в однокомнатной каморке в "бабушатнике" жить и копить? Можно, конечно, и так -- а можно взять в кредит и лет 25 отдавать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:38

  _hunter написав:Основы экономики, где-то первая неделя занятий... Возьмем, для примера, дом (квартиру) -- человеку на него копить лет 20 нужно, а тут (например) ребенок родился -- и что -- 20 лет в однокомнатной каморке в "бабушатнике" жить и копить? Можно, конечно, и так -- а можно взять в кредит и лет 25 отдавать.


С домом понятно, заплатить прийдется намного дороже, но это даст жильё. Брать такой кредит - это добровольная сдача в рабство, но если жить не где, то и другого выхода нет. А вообще кредит на жилье без залога не дадут и залог как правило стоит дороже квартиры. Если есть такой залог, значит его можно продать и купить квартиру, а оставшееся от продажи вложить в бизнес. К тому-же сейчас пожалуй выгодней снимать жилье, а не покупать его. Поэтому ваш тезис про кредит на дом не очень-то работает.

Однако тут речь идет не про кредиты на бизнес и ипотеку, а про кредиты населению. Т.е. по сути на еду и шмотки. Которые намного дешевле и выгоднее накопить и купить без кредитов. С кредитом за них прийдется переплатить, как правило раза в два-три, а то и больше.

Это по сути мало чем отличается от казино. Где можно быстро и весело прокутить все заработанное и остаться ни с чем. Также это похоже на наркоманов, жизнь которых очень бурная, но недолгая. Так в чем смысл таких кредитов?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:50

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Основы экономики, где-то первая неделя занятий... Возьмем, для примера, дом (квартиру) -- человеку на него копить лет 20 нужно, а тут (например) ребенок родился -- и что -- 20 лет в однокомнатной каморке в "бабушатнике" жить и копить? Можно, конечно, и так -- а можно взять в кредит и лет 25 отдавать.


С домом понятно, заплатить прийдется намного дороже, но это даст жильё. Брать такой кредит - это добровольная сдача в рабство, но если жить не где, то и другого выхода нет. А вообще кредит на жилье без залога не дадут и залог как правило стоит дороже квартиры. Если есть такой залог, значит его можно продать и купить квартиру, а оставшееся от продажи вложить в бизнес. К тому-же сейчас пожалуй выгодней снимать жилье, а не покупать его. Поэтому ваш тезис про кредит на дом не очень-то работает.

Однако тут речь идет не про кредиты на бизнес и ипотеку, а про кредиты населению. Т.е. по сути на еду и шмотки. Которые намного дешевле и выгоднее накопить и купить без кредитов. С кредитом за них прийдется переплатить, как правило раза в два-три, а то и больше.

Это по сути мало чем отличается от казино. Где можно быстро и весело прокутить все заработанное и остаться ни с чем. Также это похоже на наркоманов, жизнь которых очень бурная, но недолгая. Так в чем смысл таких кредитов?

Все те же "основы экономики" -- рекомендую таки почитать на досуге...
В чем смылс _для кого_? -- для банков -- хорошие проценты, для населения -- возможность закрыть какую-либо резко-возникшую потребность (причины возникновения рассматривают уже на следующем курсе).
_hunter
 
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