Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних.
Дивися повний текст Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:09
Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки знизили процентні ставки за кредитами для населення.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:10
На открытие бизнеса кредит ещё можно понять, отдавать конечно прийдется намного больше, но это дает источник дохода.
А в чем смысл кредитов населению? Если у человека не хватает денег на еду, то если он возьмет кредил, денег у него не увеличится, а наоборот убавится, ведь всю сумму кредита ему всеравно прийдется выплатить, но еще прийдется работать и на проценты.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25
Основы экономики, где-то первая неделя занятий... Возьмем, для примера, дом (квартиру) -- человеку на него копить лет 20 нужно, а тут (например) ребенок родился -- и что -- 20 лет в однокомнатной каморке в "бабушатнике" жить и копить? Можно, конечно, и так -- а можно взять в кредит и лет 25 отдавать.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:38
С домом понятно, заплатить прийдется намного дороже, но это даст жильё. Брать такой кредит - это добровольная сдача в рабство, но если жить не где, то и другого выхода нет. А вообще кредит на жилье без залога не дадут и залог как правило стоит дороже квартиры. Если есть такой залог, значит его можно продать и купить квартиру, а оставшееся от продажи вложить в бизнес. К тому-же сейчас пожалуй выгодней снимать жилье, а не покупать его. Поэтому ваш тезис про кредит на дом не очень-то работает.
Однако тут речь идет не про кредиты на бизнес и ипотеку, а про кредиты населению. Т.е. по сути на еду и шмотки. Которые намного дешевле и выгоднее накопить и купить без кредитов. С кредитом за них прийдется переплатить, как правило раза в два-три, а то и больше.
Это по сути мало чем отличается от казино. Где можно быстро и весело прокутить все заработанное и остаться ни с чем. Также это похоже на наркоманов, жизнь которых очень бурная, но недолгая. Так в чем смысл таких кредитов?
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:50
Все те же "основы экономики" -- рекомендую таки почитать на досуге...
В чем смылс _для кого_? -- для банков -- хорошие проценты, для населения -- возможность закрыть какую-либо резко-возникшую потребность (причины возникновения рассматривают уже на следующем курсе).
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:44
Re: Банки знизили процентні ставки за кредитами для населенн
Из личного.
В 2016-м в Никополе (Днепропетровская обл.) официально прекратили централизованное отопление. К чести местной власти, они бесплатно, без бюрократии выдавали всем желающим справки-разрешения на автономное отопление (без привязки к типу отопления), требовались лишь заявление, сканы паспорта и свидетельства о праве собственности на квартиру. Через неделю после подачи заявления справка была уже готова.
Я решил поставить самое дешевое на то время - стац. электроотопление (камины), все вместе (фирма сама организовывала согласования, прокладку кабелей, установку двухзонного счетчика, стоимость самого оборудования, материалов, работы) стоило 10300 грн. Конечно, я (пенсионер) мог бы собирать эти деньги несколько месяцев, но за это время могли поменяться и правила, и цены, могло потребоваться повторное разрешение (возможно уже и платное), поэтому "куй железо пока горячо", решил взять кредит. Да, он обошелся дороже, но за месяц все было сделано "под ключ".
Как вы считаете, я правильно поступил, или "наркоман"?
Скажете "частный случай", но ведь каждый кредит это тоже "частный случай", у каждого своя история.
|