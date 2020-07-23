Українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.
Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:29
Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:30
Успокойся со своей ипотекой, клоун. Скоро от твоей политики рабочих мест не останется, кроме овгз-пирамиды.
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