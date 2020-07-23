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Зеленський: Уже є приклади,
коли українці беруть іпотеку...

Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:29

Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...

Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.

Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:30

Успокойся со своей ипотекой, клоун. Скоро от твоей политики рабочих мест не останется, кроме овгз-пирамиды.
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