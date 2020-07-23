Українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.
Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:29
Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:30
Успокойся со своей ипотекой, клоун. Скоро от твоей политики рабочих мест не останется, кроме овгз-пирамиды.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:54
Вопрос как раз не в том, чтобы взять. А в том, чтобы отдать. Люди в "кредит до зарплаты" тоже берут. Вот только все никак это не могут отдать. И берут новый, чтобы покрыть старый, или покрыть только проценты.
Тем более, что эти 9.99% для госслужащих и врачей. А потом мы и первых и вторых теряем, потому что
Да, те что сразу уехали - уже заработали и купили. А тут переплата в 3 раза. И отдавать больше. Но государство заботится о своих. Нужно брать((((.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:13
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:48
обратите внимание что 9,99 только в первый год, далее плавающая ставка!
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