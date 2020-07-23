Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...

Додано: Сер 12 сер, 2020 10:54

Вопрос как раз не в том, чтобы взять. А в том, чтобы отдать. Люди в "кредит до зарплаты" тоже берут. Вот только все никак это не могут отдать. И берут новый, чтобы покрыть старый, или покрыть только проценты.Тем более, что эти 9.99% для госслужащих и врачей. А потом мы и первых и вторых теряем, потому что. А это самый стабильный контингент который держится за место, за льготы, за пенсию. А по факту и их подтолкнут уехать.Да, те что сразу уехали - уже заработали и купили. А тут переплата в 3 раза. И отдавать больше. Но государство заботится о своих. Нужно брать((((.