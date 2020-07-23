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Зеленський: Уже є приклади,
коли українці беруть іпотеку...

Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:29

Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...

Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.

Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:30

Успокойся со своей ипотекой, клоун. Скоро от твоей политики рабочих мест не останется, кроме овгз-пирамиды.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:54

Вопрос как раз не в том, чтобы взять. А в том, чтобы отдать. Люди в "кредит до зарплаты" тоже берут. Вот только все никак это не могут отдать. И берут новый, чтобы покрыть старый, или покрыть только проценты.
Тем более, что эти 9.99% для госслужащих и врачей. А потом мы и первых и вторых теряем, потому что без заработка в Польше они не отдадут эту ипотеку. А это самый стабильный контингент который держится за место, за льготы, за пенсию. А по факту и их подтолкнут уехать.
Да, те что сразу уехали - уже заработали и купили. А тут переплата в 3 раза. И отдавать больше. Но государство заботится о своих. Нужно брать((((.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:13

  R2 написав:Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%


Рисковые люди всегда были. Как не смогут выплачивать ипотеку, останутся и без жилья и без выплат по ипотеке, которые намного выше стоимости жилья в аренду.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:48

обратите внимание что 9,99 только в первый год, далее плавающая ставка!
artem_velichko777
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