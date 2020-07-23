Українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.
Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:29
Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:30
Успокойся со своей ипотекой, клоун. Скоро от твоей политики рабочих мест не останется, кроме овгз-пирамиды.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:54
Вопрос как раз не в том, чтобы взять. А в том, чтобы отдать. Люди в "кредит до зарплаты" тоже берут. Вот только все никак это не могут отдать. И берут новый, чтобы покрыть старый, или покрыть только проценты.
Тем более, что эти 9.99% для госслужащих и врачей. А потом мы и первых и вторых теряем, потому что
Да, те что сразу уехали - уже заработали и купили. А тут переплата в 3 раза. И отдавать больше. Но государство заботится о своих. Нужно брать((((.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:13
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:48
обратите внимание что 9,99 только в первый год, далее плавающая ставка!
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:05
Как многим не нравится "работать на дядю" -- так многим не нравится жить на чужой хате, откуда в арендователя в любой момент могут "попросить" и где есть куча ограничений вида "полки не вешать да детей/животных не заводить".
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:19
А что, на ипотеке разве живут не на чужой хате, откуда ипотечника в любой момент могут "попросить"?
Только вот вы забываете, что если арендодатель снимаемой в аренду хаты решит просто так увеличить вам стоимость аренды, вы можете спокойно отказаться и ничего не теряя найти другого арендодателя дешевле.
А если тот-же фокус провернуть против ипотечника, то ипотечник безропотно примет любые повышения выплат по ипотеке, лишь-бы не потерять жильё и все что он переплатил. Поэтому выплаты ипотечнику можно увеличивать до бесконечности, ипотечник будет вынужден их принять.
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:24
Любой районный судья может послать банк выдавший ипотеку , потому в стране выдача кредита без реформы суда это большие риски
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:29
Может и послать, а может и не послать, судья всё может.
Можете привести пример подобного решения?
А то это ваше "может" больше похоже на риски падения астероида на Землю...
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:31
1. Нет -- все несколько сложнее: "попросить" могут только (в общем случае) после порядочной просрочки.
2. Обычно арендодатель решает "просто так увеличить вам стоимость аренды" не "просто так", а, например, в связи с ростом бакса. И делают так +- _все_ арендодатели на рынке -- т.е. дешевле, может, и получится найти, но это будет уже совсем другое место.
И, опять же, дети. Или child free forever?..
3. Ну так договор нужно _перед_ подписанием читать. Если ставка ничем не лимитирована -- идти в другой банк.
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