RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський: Уже є приклади,
коли українці беруть іпотеку...

Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:29

Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...

Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.

Дивися повний текст Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89762
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:30

Успокойся со своей ипотекой, клоун. Скоро от твоей политики рабочих мест не останется, кроме овгз-пирамиды.
Moneta
 
Повідомлень: 2666
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:54

Вопрос как раз не в том, чтобы взять. А в том, чтобы отдать. Люди в "кредит до зарплаты" тоже берут. Вот только все никак это не могут отдать. И берут новый, чтобы покрыть старый, или покрыть только проценты.
Тем более, что эти 9.99% для госслужащих и врачей. А потом мы и первых и вторых теряем, потому что без заработка в Польше они не отдадут эту ипотеку. А это самый стабильный контингент который держится за место, за льготы, за пенсию. А по факту и их подтолкнут уехать.
Да, те что сразу уехали - уже заработали и купили. А тут переплата в 3 раза. И отдавать больше. Но государство заботится о своих. Нужно брать((((.
RO41m
 
Повідомлень: 13
З нами з: 02.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:13

  R2 написав:Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%


Рисковые люди всегда были. Как не смогут выплачивать ипотеку, останутся и без жилья и без выплат по ипотеке, которые намного выше стоимости жилья в аренду.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 26.02.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:48

обратите внимание что 9,99 только в первый год, далее плавающая ставка!
artem_velichko777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 25.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:05

  Амвросий написав:
  R2 написав:Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%


Рисковые люди всегда были. Как не смогут выплачивать ипотеку, останутся и без жилья и без выплат по ипотеке, которые намного выше стоимости жилья в аренду.

Как многим не нравится "работать на дядю" -- так многим не нравится жить на чужой хате, откуда в арендователя в любой момент могут "попросить" и где есть куча ограничений вида "полки не вешать да детей/животных не заводить".
_hunter
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:19

  _hunter написав:Как многим не нравится "работать на дядю" -- так многим не нравится жить на чужой хате, откуда в арендователя в любой момент могут "попросить" и где есть куча ограничений


А что, на ипотеке разве живут не на чужой хате, откуда ипотечника в любой момент могут "попросить"?

Только вот вы забываете, что если арендодатель снимаемой в аренду хаты решит просто так увеличить вам стоимость аренды, вы можете спокойно отказаться и ничего не теряя найти другого арендодателя дешевле.

А если тот-же фокус провернуть против ипотечника, то ипотечник безропотно примет любые повышения выплат по ипотеке, лишь-бы не потерять жильё и все что он переплатил. Поэтому выплаты ипотечнику можно увеличивать до бесконечности, ипотечник будет вынужден их принять.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 26.02.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:24

Любой районный судья может послать банк выдавший ипотеку , потому в стране выдача кредита без реформы суда это большие риски
l4567
 
Повідомлень: 125
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:29

  l4567 написав:Любой районный судья может послать банк выдавший ипотеку , потому в стране выдача кредита без реформы суда это большие риски


Может и послать, а может и не послать, судья всё может. :D

Можете привести пример подобного решения?
А то это ваше "может" больше похоже на риски падения астероида на Землю...
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 26.02.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:31

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Как многим не нравится "работать на дядю" -- так многим не нравится жить на чужой хате, откуда в арендователя в любой момент могут "попросить" и где есть куча ограничений


А что, на ипотеке разве живут не на чужой хате, откуда ипотечника в любой момент могут "попросить"?

Только вот вы забываете, что если арендодатель снимаемой в аренду хаты решит просто так увеличить вам стоимость аренды, вы можете спокойно отказаться и ничего не теряя найти другого арендодателя дешевле.

А если тот-же фокус провернуть против ипотечника, то ипотечник безропотно примет любые повышения выплат по ипотеке, лишь-бы не потерять жильё и все что он переплатил. Поэтому выплаты ипотечнику можно увеличивать до бесконечности, ипотечник будет вынужден их принять, т.к. альтернатива этому потеря всего.

1. Нет -- все несколько сложнее: "попросить" могут только (в общем случае) после порядочной просрочки.

2. Обычно арендодатель решает "просто так увеличить вам стоимость аренды" не "просто так", а, например, в связи с ростом бакса. И делают так +- _все_ арендодатели на рынке -- т.е. дешевле, может, и получится найти, но это будет уже совсем другое место.
И, опять же, дети. Или child free forever?..

3. Ну так договор нужно _перед_ подписанием читать. Если ставка ничем не лимитирована -- идти в другой банк.
_hunter
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що...
R2 » Вів 11 сер, 2020 15:30
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 15:30
zloy_ukr
Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина...
R2 » Чет 23 лип, 2020 14:43
6 332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 10:11
di2gard
Коли з'явиться вакцина від COVID-19: прогнози інвесторів...
R2 » Пон 10 сер, 2020 12:02
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 12:02
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.