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Зеленський: Уже є приклади,
коли українці беруть іпотеку...

Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:43

  _hunter написав:1. Нет -- все несколько сложнее: "попросить" могут только (в общем случае) после порядочной просрочки.


Арендатора тоже просто так не могут попросить. Разве что если арендатор не платит аренду.


  _hunter написав:2. Обычно арендодатель решает "просто так увеличить вам стоимость аренды" не "просто так", а, например, в связи с ростом бакса. И делают так +- _все_ арендодатели на рынке -- т.е. дешевле, может, и получится найти, но это будет уже совсем другое место.


В чем вы видите проблему найти арендодателя жилья по рыночной цене? Вот ипотечнику можно завышать выплаты не обращая внимания на рыночные цены и он никуда не сбежит, т.к. его надежно держит петля ипотеки на шее.


  _hunter написав:И, опять же, дети. Или child free forever?..


жилье не вечное. Средний срок службы дома 50 лет. Это примерно соответствует жизни одного поколения, на детей практически ничего не останется. Если мы не говорим о замках и дворцах конечно :)

Всю жизнь пропахать в рабстве, ограничивая себя во всем и переплачивая в несколько раз за жилье, которое к концу вашей жизни станет неликвидом - это то ещё удовольствие.

  _hunter написав:3. Ну так договор нужно _перед_ подписанием читать. Если ставка ничем не лимитирована -- идти в другой банк.


В любой договор в любом банке заложены возможности увеличения выплат по кредитам. Без таких пунктов вам кредит никто не даст.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:03

  Амвросий написав:
  _hunter написав:1. Нет -- все несколько сложнее: "попросить" могут только (в общем случае) после порядочной просрочки.


Арендатора тоже просто так не могут попросить. Разве что если арендатор не платит аренду.


  _hunter написав:2. Обычно арендодатель решает "просто так увеличить вам стоимость аренды" не "просто так", а, например, в связи с ростом бакса. И делают так +- _все_ арендодатели на рынке -- т.е. дешевле, может, и получится найти, но это будет уже совсем другое место.


В чем вы видите проблему найти арендодателя жилья по рыночной цене? Вот ипотечнику можно завышать выплаты не обращая внимания на рыночные цены и он никуда не сбежит, т.к. его надежно держит петля ипотеки на шее.


  _hunter написав:И, опять же, дети. Или child free forever?..


жилье не вечное. Средний срок службы дома 50 лет. Это примерно соответствует жизни одного поколения, на детей практически ничего не останется. Если мы не говорим о замках и дворцах конечно :)

Всю жизнь пропахать в рабстве, ограничивая себя во всем и переплачивая в несколько раз за жилье, которое к концу вашей жизни станет неликвидом - это то ещё удовольствие.

  _hunter написав:3. Ну так договор нужно _перед_ подписанием читать. Если ставка ничем не лимитирована -- идти в другой банк.


В любой договор в любом банке заложены возможности увеличения выплат по кредитам. Без таких пунктов вам кредит никто не даст.


>>> Арендатора тоже просто так не могут попросить.
Лехко: "ой, понимашь, дочь вернулась -- жить негде. Завтра хату нужно освободить". И не нужно тут вспоминать про "договор", пожалуйста.

>>> В чем вы видите проблему найти арендодателя жилья по рыночной цене?
Так "дешевле" или "по рыночной"? В общем случае -- проблема со временем -- у меня подруга примерно месяц искала. А если с предыдущей хаты выселили -- все становиться очень не весело.

>>> Вот ипотечнику можно завышать выплаты не обращая внимания на рыночные цены
Я уже писал: договор читать нужно _до подписания_.

>>> жилье не вечное. Средний срок службы дома 50 лет. Это примерно соответствует жизни одного поколения, на детей практически ничего не останется. Если мы не говорим о замках и дворцах конечно :)
Это к чему было? Повторюсь: в большо(е)м числе объявлений есть строка -- "без детей/животных".

>>> В любой договор в любом банке заложены возможности увеличения выплат по кредитам.
Если эти "возможности увеличения" никак не описаны и лимиты не прописаны -- идем в другой банк.
_hunter
 
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