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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:41
Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи
Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:35
Вы троллите? Сейчас наоборот люди думают как переехать из крупных городов подальше. В крупном городе жизнь становится все дороже и перспектив никаких.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
Я полностью серьёзен.Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет.
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:03
Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед
Пусть едет в Минск. В КПИ образование просело. Смысла нет.
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