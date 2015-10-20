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Переезд в Киев из провинции.
Советы по приобретению недвижи

Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:41

Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи

Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.
barin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:35

  barin написав:Добрый день! Сын поступает в КПИ в этом году, решили купить ему квартиру в Киеве, рассчитываем приблизительно на 26 000$, интересует, что можно приобрести в таком ценовом сегменте.


Вы троллите? Сейчас наоборот люди думают как переехать из крупных городов подальше. В крупном городе жизнь становится все дороже и перспектив никаких.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46

Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед

Я полностью серьёзен.Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет.
barin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:03

Re: Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению нед

Пусть едет в Минск. В КПИ образование просело. Смысла нет.
Понаехал
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