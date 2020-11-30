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Кошельки для криптовалют?

Кошельки для криптовалют?
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:50

Кошельки для криптовалют?

Как вы храните криптовалюту, какие десктопные, мобильные или онлайн кошельки для этого используете? Интересует вопрос безопасности и удобства пользования.
Idenberg
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 16:07

И еще вопрос - можно ли использовать криптобиржи для хранения криптовалюты? Или аккаунт прикроют, если не будет торговли долгое время?
Idenberg
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 21:31

Re: Кошельки для криптовалют?

Idenberg написав:И еще вопрос - можно ли использовать криптобиржи для хранения криптовалюты? Или аккаунт прикроют, если не будет торговли долгое время?


Плохая идея. Акаунт вряд ли прикроют, но биржа может и обанкротится, почитайте про MtGox
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 17:33

Ну держать криптовалюту на бирже только с целью хранения я бы не стал, да MtGox прикрылась когда-то, а еще с биржей btc-e помню тоже была неприятная ситуация, и она прикрылась. Да и зачем, для этого же кошельки есть, вот https://profinvestment.com/cryptocurrency-wallet/ почитай какие они бывают и выбери. А на биржах непосредственно торговать надо, а не просто хранить.
Mosk
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 18:29

ну а какими вы кошельками пользовались? никаких проблем не возникало?
Idenberg
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:18

Idenberg я использую Lumi, храню на этом кошельке только Биткоин и Эфир, хотя кошелек позволяет еще и другую крипту хранить.
Mosk
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:19

Странно, что пользователь форума, который имеет от него шесть наград, так неуважительно о нем отзывается, а также о коллегах, которые работают с биткоином:

  antey1969 написав:Мама дорогая!!!
Сколько воспевателей биткоина "вдруг" на сайте появилось!!!
Опять заказушку поддержать пришли?
Лохотрончик раскручиваем? Пыли напускаем?... типа всеобщий одобрямс... Смотрю финансы юа постепенно в заказную помойку превращаются...

viewtopic.php?p=1679847#p1679847
Igneus
 
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