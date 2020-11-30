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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:50
Кошельки для криптовалют?
Как вы храните криптовалюту, какие десктопные, мобильные или онлайн кошельки для этого используете? Интересует вопрос безопасности и удобства пользования.
Додано: Чет 13 сер, 2020 16:07
И еще вопрос - можно ли использовать криптобиржи для хранения криптовалюты? Или аккаунт прикроют, если не будет торговли долгое время?
Додано: Чет 13 сер, 2020 21:31
Re: Кошельки для криптовалют?
Плохая идея. Акаунт вряд ли прикроют, но биржа может и обанкротится, почитайте про MtGox
Додано: П'ят 14 сер, 2020 17:33
Ну держать криптовалюту на бирже только с целью хранения я бы не стал, да MtGox прикрылась когда-то, а еще с биржей btc-e помню тоже была неприятная ситуация, и она прикрылась. Да и зачем, для этого же кошельки есть, вот
Додано: Нед 16 сер, 2020 18:29
ну а какими вы кошельками пользовались? никаких проблем не возникало?
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:18
Idenberg я использую Lumi, храню на этом кошельке только Биткоин и Эфир, хотя кошелек позволяет еще и другую крипту хранить.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:19
Странно, что пользователь форума, который имеет от него шесть наград, так неуважительно о нем отзывается, а также о коллегах, которые работают с биткоином:
viewtopic.php?p=1679847#p1679847
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