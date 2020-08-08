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Розкрадання газу на 729 млн
грн: підозрюються 5 осіб

Розкрадання газу на 729 млн грн: підозрюються 5 осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:01

Розкрадання газу на 729 млн грн: підозрюються 5 осіб

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили п'яти особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:01

А потом появляется цена на газ, кто то же должен оплатить банкет :)
Igorten
 
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