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Розкрадання газу на 729 млн
грн: підозрюються 5 осіб

Розкрадання газу на 729 млн грн: підозрюються 5 осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:01

Розкрадання газу на 729 млн грн: підозрюються 5 осіб

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили п'яти особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:01

А потом появляется цена на газ, кто то же должен оплатить банкет :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:35

А был ли мальчик? :roll:

Что я читаю?

Директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК “Нафтогаз Украины” природного газа для производства тепловой энергии населению.

Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных.”

НАБУ) сообщили пяти лицам (этим директорам и их советникам) о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК “Нафтогаз Украины”.

Но, для того чтобы что то купить дешевле, то кто то ведь сначала это должен продать дешевле.

̶Н̶А̶К̶ - продавец. И к продавцу вопросов почему то нет.
НАБУ лепит ну точно как в той передаче. Дело было как? Самоизнасилование... https://www.youtube.com/watch?v=Oe6_HH59RhQ
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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