Розкрадання газу на 729 млн грн: підозрюються 5 осіб
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили п'яти особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.