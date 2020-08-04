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Українці незадоволені новими
монетами: що з ними не так...

Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11

Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті президента України з’явилася петиція, у якій автор незадоволений новими монетами номіналом 5 та 10 гривень.

Дивися повний текст Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так і що кажуть у Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11

Уберите 10 и 25. Уже утерянные гривны на дорогах неохотно подбирают.
Нагородили фигни что без очков не определишь что за монета. Да и новые купюры все на один окрас. Купюра б*** б***, в смысле бледненькая.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:21

Как по мне монеты сложно различить ,особенно лбдям у которых плохое зрение или ввозрасте .Разницы между 1 и 2 грн. Практически нет .
mavka628
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