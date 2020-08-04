На сайті президента України з’явилася петиція, у якій автор незадоволений новими монетами номіналом 5 та 10 гривень.
Дивися повний текст Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так і що кажуть у Нацбанку.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11
Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так і що кажуть у Нацбанку.
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11
Уберите 10 и 25. Уже утерянные гривны на дорогах неохотно подбирают.
Нагородили фигни что без очков не определишь что за монета. Да и новые купюры все на один окрас. Купюра б*** б***, в смысле бледненькая.
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:21
Как по мне монеты сложно различить ,особенно лбдям у которых плохое зрение или ввозрасте .Разницы между 1 и 2 грн. Практически нет .
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