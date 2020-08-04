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Українці незадоволені новими
монетами: що з ними не так...

Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11

Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті президента України з’явилася петиція, у якій автор незадоволений новими монетами номіналом 5 та 10 гривень.

Дивися повний текст Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так і що кажуть у Нацбанку.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11

Уберите 10 и 25. Уже утерянные гривны на дорогах неохотно подбирают.
Нагородили фигни что без очков не определишь что за монета. Да и новые купюры все на один окрас. Купюра б*** б***, в смысле бледненькая.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:21

Как по мне монеты сложно различить ,особенно лбдям у которых плохое зрение или ввозрасте .Разницы между 1 и 2 грн. Практически нет .
mavka628
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:04

и почему это люди недовольны внешним видом монет? наверное потому что при создании дизайна и вводе этих монет в эксплуатацию - кто-то думал тем на чем сидит и на пожилых людей просто забили большой и толстый?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:08

В целях сохранности денег, и чтобы реже печатать, стали выпускать металлические монеты, номиналами в гривнях. Похожи они на копейки. Потерять такую "купюру", как два пальца об асфальт. Скоро вместо кошельков будем применять мешочки ( калита), как наши предки. Но я не удивлюсь, если в целях "экономии и сохранности" деньги станут выпускать из пластмассы. Будут перерабатывать пластиковые бутылки и из них "отливать" гривни.
kasyanik_lyuba
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:26

kasyanik_lyuba
Вже давно випускають пластик -- називається кредитні картки, просто не всі продавці хочуть їх приймати.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:58

От я не розумію навіщо мені ці монети. Вдома лежить ціла банка, скоро буде друга - їх що закатувати?
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:18

Re: Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так.

Особенно умилило: "...также имеют различные изображения выдающихся украинцев"!

Ну да, ну да: отличаются (ЕСЛИ только внимательно присмотреться) шапочками-коронами на крошечных изображениях и милимизерными буковками снизу, такими же крошечными, как состав продуктов на упаковках в супермаркетах! Уже не то что очки нужны, а линза-10-20-х кратка!
Миша-клиент
 
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