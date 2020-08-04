На сайті президента України з’явилася петиція, у якій автор незадоволений новими монетами номіналом 5 та 10 гривень.
Дивися повний текст Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так і що кажуть у Нацбанку.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11
Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так і що кажуть у Нацбанку.
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:11
Уберите 10 и 25. Уже утерянные гривны на дорогах неохотно подбирают.
Нагородили фигни что без очков не определишь что за монета. Да и новые купюры все на один окрас. Купюра б*** б***, в смысле бледненькая.
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:21
Как по мне монеты сложно различить ,особенно лбдям у которых плохое зрение или ввозрасте .Разницы между 1 и 2 грн. Практически нет .
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:04
и почему это люди недовольны внешним видом монет? наверное потому что при создании дизайна и вводе этих монет в эксплуатацию - кто-то думал тем на чем сидит и на пожилых людей просто забили большой и толстый?
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:08
В целях сохранности денег, и чтобы реже печатать, стали выпускать металлические монеты, номиналами в гривнях. Похожи они на копейки. Потерять такую "купюру", как два пальца об асфальт. Скоро вместо кошельков будем применять мешочки ( калита), как наши предки. Но я не удивлюсь, если в целях "экономии и сохранности" деньги станут выпускать из пластмассы. Будут перерабатывать пластиковые бутылки и из них "отливать" гривни.
Додано: Сер 12 сер, 2020 21:26
kasyanik_lyuba
Вже давно випускають пластик -- називається кредитні картки, просто не всі продавці хочуть їх приймати.
Додано: Сер 12 сер, 2020 21:58
От я не розумію навіщо мені ці монети. Вдома лежить ціла банка, скоро буде друга - їх що закатувати?
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:18
Re: Українці незадоволені новими монетами: що з ними не так.
Особенно умилило: "...также имеют различные изображения выдающихся украинцев"!
Ну да, ну да: отличаются (ЕСЛИ только внимательно присмотреться) шапочками-коронами на крошечных изображениях и милимизерными буковками снизу, такими же крошечными, как состав продуктов на упаковках в супермаркетах! Уже не то что очки нужны, а линза-10-20-х кратка!
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:37
Держал я в руках монеты Евро,фунты,шекели,кстати,2 доллара до сих пор есть бумажные.Стандарт таких развитых стран-бумажные купюры начинаются с 5,это же не просто так?У нас с 20?Мы,конечно,самые умные,как с электронными паспортами Дия,никому не нужными.Или готовимся к Зимбабвийскму сценарию...
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