У столичному бюджеті для реалізації програми «Доступне житло» передбачено 208,5 млн грн.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:33
«Доступне житло»: як отримати співфінансування на...
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Дивися повний текст «Доступне житло»: як отримати співфінансування на придбання житла в Києві.
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