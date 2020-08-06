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«Доступне житло»: як отримати співфінансування на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:33
Пропонуємо до обговорення:
У столичному бюджеті для реалізації програми «Доступне житло» передбачено 208,5 млн грн.
Дивися повний текст «Доступне житло»: як отримати співфінансування на придбання житла в Києві
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:33
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