Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки».
Дивися повний текст Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі \"книжечки\".
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:33
Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі \"книжечки\".
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:34
Обязуйте ридеры всех поставить, С... православные. А то карту выдали, а бумажку с пропиской с собой таскай.
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