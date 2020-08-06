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Кабмін вирішив вивести з обігу
паспорти у формі "книжечки"

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:33

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки».

Дивися повний текст Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі \"книжечки\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:34

Обязуйте ридеры всех поставить, С... православные. А то карту выдали, а бумажку с пропиской с собой таскай.
summacut
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