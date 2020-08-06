Додано: Сер 12 сер, 2020 17:26

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

Таким образом, при следующем вклеивании нового фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки" Пропонуємо до обговорення:Кабмін вирішив

Ну то что эти новоявленные зеленые "чукчи" законов не читают, это уже для всех давно не новость.Как можно отказаться признавать один и тот же документ, если в нем прямо записано условие его действительности? Гражданин их выполняет - предоставляет новые фото по достижению в 25 и 45 летнего возраста - госорган (сейчас это ДМС) бесплатно вклеивает и заверяет его. Все, документ действует бессрочно! С какого такого перепугу придумали платно менять нормальный паспорт, который действует пожизненно на другой, только лишь на том основании, что они отказываются вклеивать туда фото? Это их обязанность вообще то и они за это зарплату получают от этих самых граждан.Отказ этого дэбильного Кабмина от исполнения своих же ранее принятых решений и обязанностей, изменение правил "по ходу пьесы" дает точно такое же право гражданам ̶п̶о̶л̶о̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶ш̶л̶е̶м̶ и не исполнять любые их постановления.Так вот и начинается распад государства.Построили вместо Европы сомалиленд, козлота