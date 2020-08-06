Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки».
Дивися повний текст Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі \"книжечки\".
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:33
Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі \"книжечки\".
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:34
Обязуйте ридеры всех поставить, С... православные. А то карту выдали, а бумажку с пропиской с собой таскай.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:26
Ну то что эти новоявленные зеленые "чукчи" законов не читают, это уже для всех давно не новость.
Как можно отказаться признавать один и тот же документ, если в нем прямо записано условие его действительности? Гражданин их выполняет - предоставляет новые фото по достижению в 25 и 45 летнего возраста - госорган (сейчас это ДМС) бесплатно вклеивает и заверяет его. Все, документ действует бессрочно! С какого такого перепугу придумали платно менять нормальный паспорт, который действует пожизненно на другой, только лишь на том основании, что они отказываются вклеивать туда фото? Это их обязанность вообще то и они за это зарплату получают от этих самых граждан.
Отказ этого дэбильного Кабмина от исполнения своих же ранее принятых решений и обязанностей, изменение правил "по ходу пьесы" дает точно такое же право гражданам ̶п̶о̶л̶о̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶ш̶л̶е̶м̶ и не исполнять любые их постановления.
Так вот и начинается распад государства.
Построили вместо Европы сомалиленд, козлота
Востаннє редагувалось EKO в Сер 12 сер, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. В зеленой вжевжопе.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:32
Re: Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі
Суке провославніє! Зеліна пігань хай горе в аду!
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:38
Видимо, у кого-то недовыполнение плана по пластику. Конечно, в период стремительно катящейся в никуда экономики, нет задачи важнее, чем обилетить всех куском пластика.
Пока не будет законодательного запрета требовать любые документы, подтверждающие электронные записи в пластиковом паспорте, хрен им, а не замена паспорта. Даже если придётся требовать в судебном порядке признания действительным старой "книжки".
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:59
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