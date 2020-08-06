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Кабмін вирішив вивести з обігу
паспорти у формі "книжечки"

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:33

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки».

Дивися повний текст Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі \"книжечки\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:34

Обязуйте ридеры всех поставить, С... православные. А то карту выдали, а бумажку с пропиской с собой таскай.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:51

Нужны ридеры везде, они стоят копейки
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:26

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Таким образом, при следующем вклеивании нового фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"

Ну то что эти новоявленные зеленые "чукчи" законов не читают, это уже для всех давно не новость.
Как можно отказаться признавать один и тот же документ, если в нем прямо записано условие его действительности? Гражданин их выполняет - предоставляет новые фото по достижению в 25 и 45 летнего возраста - госорган (сейчас это ДМС) бесплатно вклеивает и заверяет его. Все, документ действует бессрочно! С какого такого перепугу придумали платно менять нормальный паспорт, который действует пожизненно на другой, только лишь на том основании, что они отказываются вклеивать туда фото? Это их обязанность вообще то и они за это зарплату получают от этих самых граждан.
Отказ этого дэбильного Кабмина от исполнения своих же ранее принятых решений и обязанностей, изменение правил "по ходу пьесы" дает точно такое же право гражданам ̶п̶о̶л̶о̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶ш̶л̶е̶м̶ и не исполнять любые их постановления.
Так вот и начинается распад государства.

Построили вместо Европы сомалиленд, козлота :evil:
Востаннє редагувалось EKO в Сер 12 сер, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:32

Re: Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі

Суке провославніє! Зеліна пігань хай горе в аду! :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:38

Видимо, у кого-то недовыполнение плана по пластику. Конечно, в период стремительно катящейся в никуда экономики, нет задачи важнее, чем обилетить всех куском пластика.
Пока не будет законодательного запрета требовать любые документы, подтверждающие электронные записи в пластиковом паспорте, хрен им, а не замена паспорта. Даже если придётся требовать в судебном порядке признания действительным старой "книжки".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:59

  Rainbow написав:Нужны ридеры везде, они стоят копейки

Гуглите "НБУ разработал приложение для считывания данных с биометрических паспортов"
Неразговорчивый
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:48

  Неразговорчивый написав:НБУ разработал приложение для считывания данных с биометрических паспортов

Для этого нужно мобло с NFC, которое стоит как коробка ридеров. Да и ридер должен подключаться к ПК.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:42

  EKO написав: С какого такого перепугу придумали платно менять нормальный паспорт, который действует пожизненно на другой, только лишь на том основании, что они отказываются вклеивать туда фото?

Теперь многие и так меняют на паспорт другого государства, где нет подобного мракобесия с целью залезть в карман пересичного.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:56

Паспорт громадянина Білорусі видається громадянам Республіки Білорусь для внутрішнього користування та для здійснення поїздок за кордон. На відміну від України та Росії в Білорусі відсутній внутрішній паспорт. Тобто фактично один паспорт заміняє 2 наші документи. Є чому вчитися.
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