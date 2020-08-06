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Кабмін вирішив вивести з обігу
паспорти у формі "книжечки"

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:05

Re: Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі

Это что, на форуме собрание участников экспедиции в Туманность Андромеды, вернувшихся вчера из многолетней экспедиции?

Ведь только так можно объяснть все эти эмоцильные стенания по книжечкам и игнорирование того факта что замена книжечек на паспорта в виде пластиковой карты идёт уже более 5 лет, а полный переход на выдачу только пластиковых паспортов собирались сделать кажись ещё в 2018, но отложили.
Mind the gap.
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