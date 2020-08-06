Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
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Это что, на форуме собрание участников экспедиции в Туманность Андромеды, вернувшихся вчера из многолетней экспедиции?
Ведь только так можно объяснть все эти эмоцильные стенания по книжечкам и игнорирование того факта что замена книжечек на паспорта в виде пластиковой карты идёт уже более 5 лет, а полный переход на выдачу только пластиковых паспортов собирались сделать кажись ещё в 2018, но отложили.
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