Додано: Сер 12 сер, 2020 23:10

vitaliy_berdinskikh написав: Это что, на форуме собрание участников экспедиции в Туманность Андромеды, вернувшихся вчера из многолетней экспедиции?



Ведь только так можно объяснть все эти эмоцильные стенания по книжечкам и игнорирование того факта что замена книжечек на паспорта в виде пластиковой карты идёт уже более 5 лет, а полный переход на выдачу только пластиковых паспортов собирались сделать кажись ещё в 2018, но отложили. Это что, на форуме собрание участников экспедиции в Туманность Андромеды, вернувшихся вчера из многолетней экспедиции?Ведь только так можно объяснть все эти эмоцильные стенания по книжечкам и игнорирование того факта что замена книжечек на паспорта в виде пластиковой карты идёт уже более 5 лет, а полный переход на выдачу только пластиковых паспортов собирались сделать кажись ещё в 2018, но отложили.

Воистину: без лоха и жизнь плоха. Плати и не спрашивай, а то провал провалитсяВот может, я люблю бумажную книгу в руках подержать. Ну вот такой я консерватор в этом планеИ меня это полностью устраивает. Ну может не доверяю я электронике, особенно зная рукожопость чиновников в плане работы и дырявую кибербезопасность наших госреестровТем более логично же, что когда граждан Украины такие случайные персонажи хотят обязать покупать у них каждые 10 лет кусок пластика, который этим гражданам и на% не вперся, да еще по стоимости где то на порядок дороже, чем его цена производства в 1-2 бакса - какие должны быть эмоции?В особенности, исходя из реальной имеющейся возможности вообще отказаться от этих пластиковых карт (т.н. внутренних паспортов), элементарно позволив использование загранпаспортов КАК вне- так и внутри страны.Скажу "по секрету", микросхема там такая же как и в пластике, любые нужные данные вноси и вперед - используй.Этот пластик - чистая классическая кормуха. С их введением пару семей тех кто прикуривает с этого, себе уже обеспечили безбедную жизнь на пару-тройку поколений