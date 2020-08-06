RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін вирішив вивести з обігу
паспорти у формі "книжечки"

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:05

Re: Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі

Это что, на форуме собрание участников экспедиции в Туманность Андромеды, вернувшихся вчера из многолетней экспедиции?

Ведь только так можно объяснть все эти эмоцильные стенания по книжечкам и игнорирование того факта что замена книжечек на паспорта в виде пластиковой карты идёт уже более 5 лет, а полный переход на выдачу только пластиковых паспортов собирались сделать кажись ещё в 2018, но отложили.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 06.08.19
Подякував: 244 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:10

  vitaliy_berdinskikh написав:Это что, на форуме собрание участников экспедиции в Туманность Андромеды, вернувшихся вчера из многолетней экспедиции?

Ведь только так можно объяснть все эти эмоцильные стенания по книжечкам и игнорирование того факта что замена книжечек на паспорта в виде пластиковой карты идёт уже более 5 лет, а полный переход на выдачу только пластиковых паспортов собирались сделать кажись ещё в 2018, но отложили.


Воистину: без лоха и жизнь плоха. Плати и не спрашивай, а то провал провалится 8)


Вот может, я люблю бумажную книгу в руках подержать. Ну вот такой я консерватор в этом плане 8)
И меня это полностью устраивает. Ну может не доверяю я электронике, особенно зная рукожопость чиновников в плане работы и дырявую кибербезопасность наших госреестров :mrgreen:

Тем более логично же, что когда граждан Украины такие случайные персонажи хотят обязать покупать у них каждые 10 лет кусок пластика, который этим гражданам и на% не вперся, да еще по стоимости где то на порядок дороже, чем его цена производства в 1-2 бакса - какие должны быть эмоции?

В особенности, исходя из реальной имеющейся возможности вообще отказаться от этих пластиковых карт (т.н. внутренних паспортов), элементарно позволив использование загранпаспортов КАК вне- так и внутри страны.
Скажу "по секрету" :wink: , микросхема там такая же как и в пластике, любые нужные данные вноси и вперед - используй.

Этот пластик - чистая классическая кормуха. С их введением пару семей тех кто прикуривает с этого, себе уже обеспечили безбедную жизнь на пару-тройку поколений :twisted:
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2998 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:19

Кстати,действительно,почему не использовать загранпаспорт внутри страны?Аваков меньше денег заработает...У кого есть пластик,ридеров везде не хватает?А как в банках?
Scotch
 
Повідомлень: 659
З нами з: 01.08.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 31 лип, 2020 10:50
31 1716
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 03:22
Giroi
Кабмін урізав виплати на дітей ФОП
R2 » Чет 06 сер, 2020 09:13
5 231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 10:10
_hunter
ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути «пакунки малюка»...
R2 » Сер 05 сер, 2020 00:17
3 170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 10:42
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.