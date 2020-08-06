Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:00

vitaliy_berdinskikh написав: Ахринительная логика "не замечать" принудительную вклейку фотографии и замечать "принудительную" замену паспорта. Ахринительная логика "не замечать" принудительную вклейку фотографии и замечать "принудительную" замену паспорта.

vitaliy_berdinskikh написав: alt402 написав: Вклеивание фотографии - бесплатная операция, если вы вдруг не в курсе. Вклеивание фотографии - бесплатная операция, если вы вдруг не в курсе.

А фотографирование - нет, платная. А фотографирование - нет, платная.

vitaliy_berdinskikh написав: alt402 написав: если вклеить фото - дело пары дней если вклеить фото - дело пары дней

С этой шутки никто не засмеётся. Никаких двух дней нет и в помине. С этой шутки никто не засмеётся. Никаких двух дней нет и в помине.

vitaliy_berdinskikh написав: То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает, они все получают зарплату, тратят платное электричество, пользуются платным отоплением, расходуют платный бензин и так далее. То что ты лично за это не платишь не значит что ты за это не платишь вообще. То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает, они все получают зарплату, тратят платное электричество, пользуются платным отоплением, расходуют платный бензин и так далее. То что ты лично за это не платишь не значит что ты за это не платишь вообще.

обязательная

обязательной

Сейчас выбор есть: ИЛИ обязательное вклеивание фотографии, ИЛИ добровольное получение ИД-карты со всей сопустствующей беготней по организациям, куда надо сообщить об изменении паспортных данных. Но это добровольно! А теперь хотят этот квест с получением ИД-карты сделать обязательным, да еще и за деньги.Опять же выбор есть. Можешь сделать фото сам - сделай. Не можешь - заплати немножко за печать. Но фото стоит гривен 50, а ИД-карточка - почти 500. Разные суммы, не так ли?Официально вклеивание фото - 5 рабочих дней, но за шоколадку можно сократить до 2-3.А выбор по ИД-карточке только между двумя неделями за почти 300грн и месяцем за почти 500грн. И все это время будешь вообще без паспорта - в банк не сможешь сходитьУгу, вот только почему-товклейка фото входит в налоги, а услуга повыдаче ИД-карты - нет. Не считая стоимости бланка. Странно, правда? Налоги-то от этого вообще не изменились как и необходимость их платить.И не забываем о необходимости везде сообщить об изменении своих паспортных данных - а это не один день РАБОЧЕГО времени, думаю, и даже не два.