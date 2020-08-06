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Кабмін вирішив вивести з обігу
паспорти у формі "книжечки"

Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:13

Re: Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі

  cannabis_ua написав:Основные претензии людей к изменению Закона:

Наверное в какой-то альтернативной ветке обсуждения
Как можно отказаться признавать один и тот же документ, если в нем прямо записано условие его действительности?
Видимо, у кого-то недовыполнение плана по пластику.
Теперь многие и так меняют на паспорт другого государства, где нет подобного мракобесия с целью залезть в карман пересичного.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alt402 написав:Ахренительная логика.

Ахринительная логика "не замечать" принудительную вклейку фотографии и замечать "принудительную" замену паспорта.
  alt402 написав:Вклеивание фотографии - бесплатная операция, если вы вдруг не в курсе.

А фотографирование - нет, платная. Тебе и прочим жалующися на дороговизну важно кому ты платишь или сколько платишь?
  alt402 написав:если вклеить фото - дело пары дней

С этой шутки никто не засмеётся. Никаких двух дней нет и в помине. Могу ещё напоминть о минимум неделе ожидания при смене прописки со старым паспортом.
  GALeon написав:выдадут непросто, а за деньги

Любая работа, даже изготовление совершенно бесполезного набора шести фотографий "на паспорт" - стоит денег.

То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает, они все получают зарплату, тратят платное электричество, пользуются платным отоплением, расходуют платный бензин и так далее. То что ты лично за это не платишь не значит что ты за это не платишь вообще.


>>> А фотографирование - нет, платная. Тебе и прочим жалующися на дороговизну важно кому ты платишь или сколько платишь?
Я же писал: в худшем случае (вообще ничего своего нет) "фото" стоит 40-50 гривен. Новый пластик 700+

>>> Никаких двух дней нет и в помине.
это с "ускоряшками". Официальный срок -- неделя. Пластик -- 20 дней.

>>> То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает
не понял аргумента: а если я ID-карту получу -- у них из зарплаты эту сумму вычтут? -- так еще хуже получается: "работу" никто не работает, а деньги получает...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 12:07

Очередной налох на граждан решили сделать.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:00

  vitaliy_berdinskikh написав:Ахринительная логика "не замечать" принудительную вклейку фотографии и замечать "принудительную" замену паспорта.

Сейчас выбор есть: ИЛИ обязательное вклеивание фотографии, ИЛИ добровольное получение ИД-карты со всей сопустствующей беготней по организациям, куда надо сообщить об изменении паспортных данных. Но это добровольно! А теперь хотят этот квест с получением ИД-карты сделать обязательным, да еще и за деньги.
  vitaliy_berdinskikh написав:
  alt402 написав:Вклеивание фотографии - бесплатная операция, если вы вдруг не в курсе.

А фотографирование - нет, платная.

Опять же выбор есть. Можешь сделать фото сам - сделай. Не можешь - заплати немножко за печать. Но фото стоит гривен 50, а ИД-карточка - почти 500. Разные суммы, не так ли?
  vitaliy_berdinskikh написав:
  alt402 написав:если вклеить фото - дело пары дней

С этой шутки никто не засмеётся. Никаких двух дней нет и в помине.

Официально вклеивание фото - 5 рабочих дней, но за шоколадку можно сократить до 2-3.
А выбор по ИД-карточке только между двумя неделями за почти 300грн и месяцем за почти 500грн. И все это время будешь вообще без паспорта - в банк не сможешь сходить :lol:

  vitaliy_berdinskikh написав:То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает, они все получают зарплату, тратят платное электричество, пользуются платным отоплением, расходуют платный бензин и так далее. То что ты лично за это не платишь не значит что ты за это не платишь вообще.

Угу, вот только почему-то обязательная вклейка фото входит в налоги, а услуга по обязательной выдаче ИД-карты - нет. Не считая стоимости бланка. Странно, правда? Налоги-то от этого вообще не изменились как и необходимость их платить.

И не забываем о необходимости везде сообщить об изменении своих паспортных данных - а это не один день РАБОЧЕГО времени, думаю, и даже не два.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:54

Re: Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі

  alt402 написав:И не забываем
8)

что, не только бумага, а и пластик тоже повреждается, а чипы неожиданно и естественно в самый важный момент перестают читаться. Бывает.
И если такое было со старым паспортом, то штраф за повреждение в 34 гривень, новое фото, получение через 5 дней нового бланка (или вкусная шоколадка и через 2-3) - и вы свободный человек.
А вот с айди такой финт ушами не удастся.

Попандос на штраф 34 грн + 745 грн и 20 дней ожидания "в нирване" или 871 грн и "всего" 10 дней. И это без учета банковской комиссии https://pasport.org.ua/ru/uslugi/id-card

А если вам в этот момент надо чего переоформить срочно - пиши пропало.


Представляю как весною "радовались" пенсионеры-погорельцы Полесья с минимальной пенсией, которые одномоментно потеряли дома и документы, когда узнали, что для получения новых документов им сначала надо выложить почти косарь :shock:
ID-карта взамен паспорта образца 1994 г. 20 раб.дней и 745грн. -сказка.

Одно правительство краще предыдущих двух. ЗЕ пакращення :evil:
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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