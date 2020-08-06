Кабмін вирішив вивести з обігу паспорти у формі "книжечки"
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cannabis_ua написав:Основные претензии людей к изменению Закона:
Наверное в какой-то альтернативной ветке обсуждения
Как можно отказаться признавать один и тот же документ, если в нем прямо записано условие его действительности? Видимо, у кого-то недовыполнение плана по пластику. Теперь многие и так меняют на паспорт другого государства, где нет подобного мракобесия с целью залезть в карман пересичного.
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Ахринительная логика "не замечать" принудительную вклейку фотографии и замечать "принудительную" замену паспорта.
alt402 написав:Вклеивание фотографии - бесплатная операция, если вы вдруг не в курсе.
А фотографирование - нет, платная. Тебе и прочим жалующися на дороговизну важно кому ты платишь или сколько платишь?
alt402 написав:если вклеить фото - дело пары дней
С этой шутки никто не засмеётся. Никаких двух дней нет и в помине. Могу ещё напоминть о минимум неделе ожидания при смене прописки со старым паспортом.
GALeon написав:выдадут непросто, а за деньги
Любая работа, даже изготовление совершенно бесполезного набора шести фотографий "на паспорт" - стоит денег.
То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает, они все получают зарплату, тратят платное электричество, пользуются платным отоплением, расходуют платный бензин и так далее. То что ты лично за это не платишь не значит что ты за это не платишь вообще.
>>> А фотографирование - нет, платная. Тебе и прочим жалующися на дороговизну важно кому ты платишь или сколько платишь? Я же писал: в худшем случае (вообще ничего своего нет) "фото" стоит 40-50 гривен. Новый пластик 700+
>>> Никаких двух дней нет и в помине. это с "ускоряшками". Официальный срок -- неделя. Пластик -- 20 дней.
>>> То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает не понял аргумента: а если я ID-карту получу -- у них из зарплаты эту сумму вычтут? -- так еще хуже получается: "работу" никто не работает, а деньги получает...
vitaliy_berdinskikh написав:Ахринительная логика "не замечать" принудительную вклейку фотографии и замечать "принудительную" замену паспорта.
Сейчас выбор есть: ИЛИ обязательное вклеивание фотографии, ИЛИ добровольное получение ИД-карты со всей сопустствующей беготней по организациям, куда надо сообщить об изменении паспортных данных. Но это добровольно! А теперь хотят этот квест с получением ИД-карты сделать обязательным, да еще и за деньги.
vitaliy_berdinskikh написав:
alt402 написав:Вклеивание фотографии - бесплатная операция, если вы вдруг не в курсе.
А фотографирование - нет, платная.
Опять же выбор есть. Можешь сделать фото сам - сделай. Не можешь - заплати немножко за печать. Но фото стоит гривен 50, а ИД-карточка - почти 500. Разные суммы, не так ли?
vitaliy_berdinskikh написав:
alt402 написав:если вклеить фото - дело пары дней
С этой шутки никто не засмеётся. Никаких двух дней нет и в помине.
Официально вклеивание фото - 5 рабочих дней, но за шоколадку можно сократить до 2-3. А выбор по ИД-карточке только между двумя неделями за почти 300грн и месяцем за почти 500грн. И все это время будешь вообще без паспорта - в банк не сможешь сходить
vitaliy_berdinskikh написав:То что ты не платишь за влеивание означает лишь что ты оплачиваешь вклеивание через налоги: никто в паспортном столе за "спасибо" не работает, они все получают зарплату, тратят платное электричество, пользуются платным отоплением, расходуют платный бензин и так далее. То что ты лично за это не платишь не значит что ты за это не платишь вообще.
Угу, вот только почему-то обязательная вклейка фото входит в налоги, а услуга по обязательной выдаче ИД-карты - нет. Не считая стоимости бланка. Странно, правда? Налоги-то от этого вообще не изменились как и необходимость их платить.
И не забываем о необходимости везде сообщить об изменении своих паспортных данных - а это не один день РАБОЧЕГО времени, думаю, и даже не два.
что, не только бумага, а и пластик тоже повреждается, а чипы неожиданно и естественно в самый важный момент перестают читаться. Бывает. И если такое было со старым паспортом, то штраф за повреждение в 34 гривень, новое фото, получение через 5 дней нового бланка (или вкусная шоколадка и через 2-3) - и вы свободный человек. А вот с айди такой финт ушами не удастся.
А если вам в этот момент надо чего переоформить срочно - пиши пропало.
Представляю как весною "радовались" пенсионеры-погорельцы Полесья с минимальной пенсией, которые одномоментно потеряли дома и документы, когда узнали, что для получения новых документов им сначала надо выложить почти косарь ID-карта взамен паспорта образца 1994 г. 20 раб.дней и 745грн. -сказка.
Одно правительство краще предыдущих двух. ЗЕ пакращення
Шли в Европу. Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. В зеленой вжевжопе.