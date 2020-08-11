Рішення боргової кризи, запропоноване у законопроекті №3800-1, дозволить зберегти близько 100 тисяч робочих місць.
Дивися повний текст Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100 тис. робочих місць.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:45
Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100 тис. робочих місць.
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:45
С пересичными просто и понятно есть долг газ отрежут или квартиру отберут.А кому то можно списать,опять же за счет пересичных,подняв им тариф.Это государство или ...
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:06
Списання - це максимально не чесно, однаково на кожен кіловат накинути бабла, тоді це буде рівноцінно, а то якщо якесь комунальне продавало приміщення лиш би платити вчасно, а інші накопичували...
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:27
Бред , нарастает...Ну, теплокомунорганизации .,как правило, сами предумывают тарифы, независимо от государства. Поэтому, нужно их банкротить, забирать у собственников или на государственных выгонять руководство, без права работать в коморганах или на государство 5 лет...И проблема решиться. Сразу.
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:00
Re: Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100.
Предприятиям долги спишут, владельцы предприятий продадут долги пересичных своим коллекторским фирмам.... те уж постараются выжать всё до капельки, профит.
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