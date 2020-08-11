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Борги за газ пропонують списати:
так можна зберегти 100...

Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:45

Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення боргової кризи, запропоноване у законопроекті №3800-1, дозволить зберегти близько 100 тисяч робочих місць.

Дивися повний текст Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100 тис. робочих місць.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:45

С пересичными просто и понятно есть долг газ отрежут или квартиру отберут.А кому то можно списать,опять же за счет пересичных,подняв им тариф.Это государство или ...
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:06

Списання - це максимально не чесно, однаково на кожен кіловат накинути бабла, тоді це буде рівноцінно, а то якщо якесь комунальне продавало приміщення лиш би платити вчасно, а інші накопичували...
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:27

Бред , нарастает...Ну, теплокомунорганизации .,как правило, сами предумывают тарифы, независимо от государства. Поэтому, нужно их банкротить, забирать у собственников или на государственных выгонять руководство, без права работать в коморганах или на государство 5 лет...И проблема решиться. Сразу.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:00

Re: Борги за газ пропонують списати: так можна зберегти 100.

Предприятиям долги спишут, владельцы предприятий продадут долги пересичных своим коллекторским фирмам.... те уж постараются выжать всё до капельки, профит.
alex_dvornichenko
 
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