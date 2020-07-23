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В Україні введуть нові правила
користування громадським...

В Україні введуть нові правила користування громадським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:20

В Україні введуть нові правила користування громадським...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям потрібен якісний, безпечний та екологічний міський транспорт, який був би зручний для кожного.

Дивися повний текст В Україні введуть нові правила користування громадським транспортом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:20

Очередная дурня.Транспорта нет,а закон о его использовании принимаем,потому,что требует ес.Очень жаль,что министры в этой отрасли деградируют в обратной прогрессии.омелян оказался "цветочком".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 01:31

Закон про гиперлупу в студию!))
Зачем откладывать эти равнозначно вероятно исполнимые законы?))
hazanovich_alexey
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