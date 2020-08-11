На державних дорогах України до кінця 2020 року Міністерство інфраструктури планує встановити понад 200 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст На дорогах України встановлять понад 200 камер автофіксації.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 22:13
На дорогах України встановлять понад 200 камер автофіксації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України встановлять понад 200 камер автофіксації.
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:23
Re: На дорогах України встановлять понад 200 камер автофікса
Надеюсь что наконец-то вспомнят что в Украине не один город.
Mind the gap.
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