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На дорогах України встановлять
понад 200 камер автофіксації

На дорогах України встановлять понад 200 камер автофіксації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:13

На дорогах України встановлять понад 200 камер автофіксації

Пропонуємо до обговорення:
На державних дорогах України до кінця 2020 року Міністерство інфраструктури планує встановити понад 200 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Дивися повний текст На дорогах України встановлять понад 200 камер автофіксації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:23

Re: На дорогах України встановлять понад 200 камер автофікса

Надеюсь что наконец-то вспомнят что в Украине не один город.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 01:26

Если на фото фиксации не видно или неразборчиво видно ваше лицо, то штраф отменяется 99.9%
Не превышайте!
Но и в казну (олигархам в карман) платить не нужно!
hazanovich_alexey
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