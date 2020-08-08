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АМКУ веде розслідування щодо
завищених цін на газ з боку...

АМКУ веде розслідування щодо завищених цін на газ з боку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:10

АМКУ веде розслідування щодо завищених цін на газ з боку...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) веде розслідування щодо завищених цін на газ з боку "Нафтогазу України", а також інших учасників ринку, які користуються монопольним становищем.

Дивися повний текст АМКУ веде розслідування щодо завищених цін на газ з боку \"Нафтогазу\".
R2
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