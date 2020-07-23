У розвинених країнах основним інструментом монетарної політики традиційно була не облікова ставка, а операції на відкритому ринку.
Дивися повний текст Як розвинуті країни отримують низькі облікові ставки - експерт.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 23:21
Як розвинуті країни отримують низькі облікові ставки -...
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Дивися повний текст Як розвинуті країни отримують низькі облікові ставки - експерт.
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:22
6996 стран с низким уровнем дохода (включая многие страны с переходной экономикой) использовали учетную ставку в качестве инструмента монетарной политики.
- В мире есть 6996 стран? Географию в школе учили?
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