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Як розвинуті країни отримують
низькі облікові ставки -...

Як розвинуті країни отримують низькі облікові ставки -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:21

Як розвинуті країни отримують низькі облікові ставки -...

Пропонуємо до обговорення:
У розвинених країнах основним інструментом монетарної політики традиційно була не облікова ставка, а операції на відкритому ринку.

Дивися повний текст Як розвинуті країни отримують низькі облікові ставки - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:22

6996 стран с низким уровнем дохода (включая многие страны с переходной экономикой) использовали учетную ставку в качестве инструмента монетарной политики.
- В мире есть 6996 стран? Географию в школе учили?
alex7gk
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