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Закон про гральний бізнес
опублікували в "Голосі України"

Закон про гральний бізнес опублікували в "Голосі України"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:54

Закон про гральний бізнес опублікували в "Голосі України"

Пропонуємо до обговорення:
Закон про проведення азартних ігор опубліковано в газеті Верховної Ради "Голос України".

Дивися повний текст Закон про гральний бізнес опублікували в \"Голосі України\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:54

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило неточности в недавно утвержденном законе о легализации игорного бизнеса на полях Украины и обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как именно он утверждал итоговую редакцию законопроекта.

Оказалось, что ряд положений документа оспаривает действие друг друга.


Когда у человека внутриличностный конфликт, то подобный когнитивный диссонанс в каких то там законах ему уже до фени. Подпишет и не такое.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 01:36

Расскажу лайфхак на доступном всем уровне.
Размещаете свой сайт на хостинге вне Украины.
Рекламирует его в Украине.
Конец истории.
К сайту есть доступ у всех, даже у школьников. Эти законы и "на не на".
hazanovich_alexey
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