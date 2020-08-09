|
|
|
Залежить від мети: банкір розповіла, чи купувати долари...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:08
Пропонуємо до обговорення:
Що зараз відбувається з попитом на валюту в Україні.
Дивися повний текст Залежить від мети: банкір розповіла, чи купувати долари і у що вкласти гроші
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89772
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|242
|
|
|6
|1055
|
|
|1
|248
|
|