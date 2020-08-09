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Залежить від мети: банкір
розповіла, чи купувати долари...

Залежить від мети: банкір розповіла, чи купувати долари...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:08

Залежить від мети: банкір розповіла, чи купувати долари...

Пропонуємо до обговорення:
Що зараз відбувається з попитом на валюту в Україні.

Дивися повний текст Залежить від мети: банкір розповіла, чи купувати долари і у що вкласти гроші.
R2
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