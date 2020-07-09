RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд схвалив програму
приватизації спиртзаводів

Уряд схвалив програму приватизації спиртзаводів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 01:02

Уряд схвалив програму приватизації спиртзаводів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив "Програму реформування та розвитку спиртової галузі на період до 2024 року". Упродовж цього терміну державні спиртзаводи планується виставити на продаж.

Дивися повний текст Уряд схвалив програму приватизації спиртзаводів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89774
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 01:02

“разблокирует вопрос приватизации предприятий спиртовой промышленности" - вот и вся их программа реформирования.
При теперешних ценах, рентабельность производства спирта минимум 500%, но при этом все государственные спиртзаводы почему то убыточны. Все знают почему и кто виноват, поименно.
Но, конечно надо срочно продать ̶к̶у̶р̶и̶ц̶у̶,̶ ̶н̶е̶с̶у̶щ̶у̶ю̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶ы̶е̶ ̶я̶й̶ц̶а̶ эти заводы, а не ̶"̶т̶а̶н̶ц̶о̶р̶а̶м̶,̶ ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶м̶ ̶я̶й̶ц̶а̶ ̶м̶е̶ш̶а̶ю̶т̶"̶ кому то кое что укоротить.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2998 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей
R2 » Сер 29 лип, 2020 18:22
3 267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 21:34
tatanalinnik859
Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня
R2 » Сер 22 лип, 2020 15:06
4 262
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:31
Igorten
Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв -...
R2 » Чет 09 лип, 2020 07:05
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 08:05
Amid

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.