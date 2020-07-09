Кабінет міністрів схвалив "Програму реформування та розвитку спиртової галузі на період до 2024 року". Упродовж цього терміну державні спиртзаводи планується виставити на продаж.
Дивися повний текст Уряд схвалив програму приватизації спиртзаводів.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 01:02
Уряд схвалив програму приватизації спиртзаводів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд схвалив програму приватизації спиртзаводів.
Додано: Чет 13 сер, 2020 01:02
“разблокирует вопрос приватизации предприятий спиртовой промышленности" - вот и вся их программа реформирования.
При теперешних ценах, рентабельность производства спирта минимум 500%, но при этом все государственные спиртзаводы почему то убыточны. Все знают почему и кто виноват, поименно.
Но, конечно надо срочно продать ̶к̶у̶р̶и̶ц̶у̶,̶ ̶н̶е̶с̶у̶щ̶у̶ю̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶ы̶е̶ ̶я̶й̶ц̶а̶ эти заводы, а не ̶"̶т̶а̶н̶ц̶о̶р̶а̶м̶,̶ ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶м̶ ̶я̶й̶ц̶а̶ ̶м̶е̶ш̶а̶ю̶т̶"̶ кому то кое что укоротить.
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