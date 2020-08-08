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Банки опустили депозитні ставки
для населення нижче ніж 10%

Банки опустили депозитні ставки для населення нижче ніж 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 01:29

Банки опустили депозитні ставки для населення нижче ніж 10%

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,7% річних.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 01:30

Только истинный лох сейчас положит депозит, в украинских банках, в гривнах!))
Кто не согласен - пишите поподробнее о себе, мне интересен ваш портрет!
hazanovich_alexey
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