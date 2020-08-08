У липні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,7% річних.
Дивися повний текст Банки опустили депозитні ставки для населення нижче ніж 10%.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 01:29
Банки опустили депозитні ставки для населення нижче ніж 10%
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Дивися повний текст Банки опустили депозитні ставки для населення нижче ніж 10%.
Додано: Чет 13 сер, 2020 01:30
Только истинный лох сейчас положит депозит, в украинских банках, в гривнах!))
Кто не согласен - пишите поподробнее о себе, мне интересен ваш портрет!
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