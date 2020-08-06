У середу, 12 серпня, Укравтодор презентував будівництво нової обхідної дороги навколо Києва – КОД.
Дивися повний текст Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 09:29
Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу
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Дивися повний текст Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу.
Додано: Чет 13 сер, 2020 09:29
О, Боже. Та її так "будують" з 2000-х років. Далі заяв справа не доходила і не дійде. не при клоунах
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