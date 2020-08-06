RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Навколо Києва побудують
нову обхідну дорогу

Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 09:29

Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 12 серпня, Укравтодор презентував будівництво нової обхідної дороги навколо Києва – КОД.

Дивися повний текст Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89774
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 09:29

О, Боже. Та її так "будують" з 2000-х років. Далі заяв справа не доходила і не дійде. не при клоунах
kyiv7777
 
Повідомлень: 122
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва...
R2 » Вів 11 сер, 2020 01:31
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 01:31
Proofy
У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 05 сер, 2020 09:31
36 1160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:16
Gastarbaiter
У месенджер Viber додали нову функцію
R2 » Сер 22 лип, 2020 17:19
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 17:19
hlaaluu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron