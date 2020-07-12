Державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в суперечці за знак для товарів і послуг. Ощадбанк відстоював своє право на торговельну марку.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 10:24
Український Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії
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Дивися повний текст Український Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії.
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