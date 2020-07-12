RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український Ощадбанк виграв
суд у Сбербанку Росії

Український Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 10:24

Український Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії

Пропонуємо до обговорення:
Державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в суперечці за знак для товарів і послуг. Ощадбанк відстоював своє право на торговельну марку.

Дивися повний текст Український Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ощадбанк виставив на продаж два заводи
R2 » Чет 30 лип, 2020 20:24
2 156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 01:33
Zebra
Український "Лас-Вегас": експерт розповів, де можуть...
R2 » Пон 20 лип, 2020 14:15
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 14:15
maksymzp88
Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну...
R2 » Сер 08 лип, 2020 11:03
6 321
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 15:29
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.