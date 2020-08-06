RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Платні камери в СІЗО принесли
в бюджет майже пів...

Платні камери в СІЗО принесли в бюджет майже пів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 10:33

Платні камери в СІЗО принесли в бюджет майже пів...

Пропонуємо до обговорення:
За користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч гривень.

Дивися повний текст Платні камери в СІЗО принесли в бюджет майже пів мільйона гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 10:33

министр отбил з/п за 2 месяца
s_drashpul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 10:37

Ну по этому поводу уже говорили, это дискриминация. Хотя если правосудие у нас продается и покупается, то логично дать возможность тем кому не хватило на правосудие купить себе отбывание наказания ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4033
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже... 1, 2
R2 » Суб 08 сер, 2020 23:48
16 1404
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 20:59
Lion+
Tesla контролює майже третину глобального ринку... 1, 2
R2 » Нед 09 сер, 2020 21:22
17 561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 19:45
Gastarbaiter
"Укравтодор" до 2025 року планує побудувати майже 3 тис....
R2 » Чет 06 сер, 2020 15:38
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 16:30
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.