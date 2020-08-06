За користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч гривень.
Дивися повний текст Платні камери в СІЗО принесли в бюджет майже пів мільйона гривень.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 10:33
Платні камери в СІЗО принесли в бюджет майже пів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платні камери в СІЗО принесли в бюджет майже пів мільйона гривень.
Додано: Чет 13 сер, 2020 10:37
Ну по этому поводу уже говорили, это дискриминация. Хотя если правосудие у нас продается и покупается, то логично дать возможность тем кому не хватило на правосудие купить себе отбывание наказания ;)
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