Будівництво метро на Троєщину розпочнеться незабаром після здачі в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 12:01
Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину.
Додано: Чет 13 сер, 2020 12:01
Будут строить как раз перед каждыми следующими выборами.
Люди за 5 лет наверное выбрасывают больше денег из-за нехватки метро на Троещину, чем стоит само метро.
Додано: Чет 13 сер, 2020 12:02
... мост я обещал открыть до этого года - до этого года уже настало. Виталька перестань искать вчерашний день завтра.
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