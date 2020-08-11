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Кличко розповів, коли почнуть
будувати метро на Троєщину

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 12:01

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво метро на Троєщину розпочнеться незабаром після здачі в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 12:01

Будут строить как раз перед каждыми следующими выборами.

Люди за 5 лет наверное выбрасывают больше денег из-за нехватки метро на Троещину, чем стоит само метро.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 12:02

... мост я обещал открыть до этого года - до этого года уже настало. Виталька перестань искать вчерашний день завтра.
p_a_l
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