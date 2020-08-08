Підвищення мінімальної заробітної плати на 40 % є цілком реальним.
Дивися повний текст Половина населення перебуває у коридорі між мінімальною та середньою зарплатою.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 12:27
Половина населення перебуває у коридорі між мінімальною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Половина населення перебуває у коридорі між мінімальною та середньою зарплатою.
Додано: Чет 13 сер, 2020 12:27
"Військовий збір не чіпаю – це святе". Збір є, а війни офіційно нема.
Додано: Чет 13 сер, 2020 12:35
Можна замінити на короновірусний
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