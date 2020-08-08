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Половина населення перебуває
у коридорі між мінімальною...

Половина населення перебуває у коридорі між мінімальною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 12:27

Половина населення перебуває у коридорі між мінімальною...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної заробітної плати на 40 % є цілком реальним.

Дивися повний текст Половина населення перебуває у коридорі між мінімальною та середньою зарплатою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 12:27

"Військовий збір не чіпаю – це святе". Збір є, а війни офіційно нема.
maclaren
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 12:35

  maclaren написав:"Військовий збір не чіпаю – це святе". Збір є, а війни офіційно нема.

Можна замінити на короновірусний
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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