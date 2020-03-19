Найближчим часом все керівництво держконцерну Укроборонпром буде звільнене і призначене нове.
Дивися повний текст Все керівництво Укроборонпрому звільнять.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 13:17
Все керівництво Укроборонпрому звільнять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Все керівництво Укроборонпрому звільнять.
Додано: Чет 13 сер, 2020 13:17
Полностю корумпированая швора которая ворует с каждой операции дошли уже до покраски давно списаного лома. Свинарчукам надо руки рубать.
Додано: Чет 13 сер, 2020 13:29
Звільнять від відповідальності
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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