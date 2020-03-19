RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Все керівництво
Укроборонпрому звільнять

Все керівництво Укроборонпрому звільнять
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:17

Все керівництво Укроборонпрому звільнять

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом все керівництво держконцерну Укроборонпром буде звільнене і призначене нове.

Дивися повний текст Все керівництво Укроборонпрому звільнять.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89781
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:17

Полностю корумпированая швора которая ворует с каждой операции дошли уже до покраски давно списаного лома. Свинарчукам надо руки рубать.
l4567
 
Повідомлень: 127
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:29

Звільнять від відповідальності
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12223
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7074 раз.
Подякували: 3239 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Споживчі кредити звільнять від пені і штрафів до кінця...
R2 » Пон 04 тра, 2020 15:25
6 1066
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 11:20
Faceless
Замість "Укроборонпрому" планують створити 6 галузевих...
R2 » Чет 23 кві, 2020 14:54
2 297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 21:57
Wings
Підприємство "Укроборонпрому" почало виготовляти марлеві...
R2 » Сер 18 бер, 2020 22:06
6 518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 17:19
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.