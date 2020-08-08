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Україна склала рейтинг ІТ-галузей
для залучення інвесторів

Україна склала рейтинг ІТ-галузей для залучення інвесторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:23

Україна склала рейтинг ІТ-галузей для залучення інвесторів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України склало рейтинг ІТ-галузей, які найбільш привабливі для іноземних інвесторів.

Дивися повний текст Україна склала рейтинг ІТ-галузей для залучення інвесторів.
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