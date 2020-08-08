Міністерство закордонних справ України склало рейтинг ІТ-галузей, які найбільш привабливі для іноземних інвесторів.
Дивися повний текст Україна склала рейтинг ІТ-галузей для залучення інвесторів.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 13:23
Україна склала рейтинг ІТ-галузей для залучення інвесторів
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Дивися повний текст Україна склала рейтинг ІТ-галузей для залучення інвесторів.
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