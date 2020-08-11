Програма не дуже підходить для нових бізнесів та стартапів.
Дивися повний текст У Мінфіні пояснили, якому бізнесу і чому не підходить программа \"Доступні кредити 5-7-9%\".
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Додано: Чет 13 сер, 2020 13:49
У Мінфіні пояснили, якому бізнесу і чому не підходить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні пояснили, якому бізнесу і чому не підходить программа \"Доступні кредити 5-7-9%\".
Додано: Чет 13 сер, 2020 13:49
Опять лапша на уши! В сюжете рассказывалось о предпринимателе, который уже не первый год выращивает клубнику! И ему для расширения нужен кредит. Какой стартап !?
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