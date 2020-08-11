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У Мінфіні пояснили, якому
бізнесу і чому не підходить...

У Мінфіні пояснили, якому бізнесу і чому не підходить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:49

У Мінфіні пояснили, якому бізнесу і чому не підходить...

Пропонуємо до обговорення:
Програма не дуже підходить для нових бізнесів та стартапів.

Дивися повний текст У Мінфіні пояснили, якому бізнесу і чому не підходить программа \"Доступні кредити 5-7-9%\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:49

Опять лапша на уши! В сюжете рассказывалось о предпринимателе, который уже не первый год выращивает клубнику! И ему для расширения нужен кредит. Какой стартап !?
a_kibets
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